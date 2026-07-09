Безопасность на первом месте: губернатор Кузбасса поручил подготовить укрытия в подвалах и ограничить движение фур во всех городах

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса поставил перед главами городов и районов жесткие задачи по повышению безопасности жителей. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Особое внимание уделят подготовке защитных сооружений, включая подвалы жилых домов и социальных объектов. Руководителям территорий поручено привести эти помещения в надлежащее санитарное состояние, обеспечив чистоту, сухость, места для отдыха и запасы питьевой воды. Карта укрытий на официальном сайте правительства будет обновляться постоянно.

Еще одна важная мера - ограничение движения транзитных большегрузов. Опыт Кемерова, где фуры направляют на объездные трассы при поддержке Госавтоинспекции, Росгвардии и ветеранов СВО, теперь внедрят по всему Кузбассу. Также в муниципалитетах пересмотрят схемы дорожного движения, чтобы запретить стоянку грузовиков вблизи критически важных предприятий.

По словам губернатора, хотя прямых рисков для региона сейчас нет, превентивные меры необходимы после недавних атак украинских БПЛА на соседние сибирские регионы.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков.