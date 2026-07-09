В Кузбассе начали готовить общественных наблюдателей к сентябрьским выборам

Фото: Анастасия Белоусова.

В Кузбассе стартовали обучающие семинары для общественных наблюдателей, которые будут следить за честностью и прозрачностью голосования на сентябрьских выборах в Единый день голосования. Об этом пишет РИА Кузбасс.

Подготовка проходит по единой программе ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг». Однодневные курсы состоят из теории избирательного права и практических занятий. Будущие наблюдатели разбирают конкретные сложные ситуации и провокации, которые могут произойти на избирательных участках.

Председатель региональной Общественной палаты Владислав Овчинников подчеркнул, что общественный контроль необходим для полного доверия людей к результатам выборов.

Как пояснил федеральный эксперт НОМ Андрей Глухов, сначала ассоциация готовит кузбасских преподавателей, которые затем обучат всех желающих жителей региона стать независимыми контролерами на избирательных участках.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков.