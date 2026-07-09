В Кузбассе ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров

Фото: МЧС Кузбасса.

В Анжеро-Судженске спасатели ликвидировали крупный пожар в неиспользуемом здании на площади Лесопильной. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании поступил вечером 8 июля. К моменту приезда первых пожарных расчетов крыша строения была полностью охвачена пламенем. В результате разгула стихии огонь уничтожил деревянную обрешетку кровли на общей площади 200 квадратных метров.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В тушении пожара принимали участие девять спасателей и две единицы спецтехники.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.