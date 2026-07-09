Суд в Кузбассе заслушал показания выживших при смертельном пожаре в сауне

Фото: объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Зенковский районный суд Прокопьевска продолжил рассматривать громкое уголовное дело о смертельном пожаре в местной сауне. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

На скамье подсудимых оказались три человека: индивидуальный предприниматель, его брат и администратор заведения. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.

Как сообщили в суде, на заседании 9 июля начался допрос потерпевших. Свои показания уже дали пять человек, также были зачитаны показания несовершеннолетней девочки, которой удалось выжить в огне.

Слушания по делу отложили, на следующем заседании допрос пострадавших будет продолжен.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.