Более 95 гектаров земли в Кузбассе отдали под строительство жилых домов

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе перечень земель, пригодных для жилищного строительства, пополнился 129 новыми участками общей площадью свыше 95 гектаров. Такое решение приняли на заседании профильного оперативного штаба. Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Новые территории под застройку появились сразу в нескольких городах и районах, а лидерами по площади стали Ленинск-Кузнецкий округ (30,4 гектара под индивидуальное жилье) и Киселевск (почти 23 гектара под многоквартирные дома). Также в списке Юргинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Беловский городские округа и Крапивинский, Гурьевский, Новокузнецкий, Междуреченский муниципальные округа.

Руководитель ведомства Ольга Тюрина отметила, что проект «Земля для стройки» реализуется в регионе с 2020 года, и сейчас в базе находится уже более 1,3 тысячи участков. Жители региона могут самостоятельно найти свободную землю с помощью удобного онлайн-сервиса в Национальной системе пространственных данных (НСПД), где открыто опубликованы все сведения - от кадастровой стоимости до инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.