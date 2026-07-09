Более 2,3 тысячи жителей кузбасского города обеспечат качественной водой

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Калтане продолжается ремонт участка городского водопровода по улице Калинина, благодаря которому качественную питьевую воду получат 2370 местных жителей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Специалисты уже подготовили траншеи и ведут укладку новых труб, работы идут строго по графику и должны завершиться до 15 июля.

В этом году за счет регионального бюджета в Кузбассе отремонтируют 43 объекта коммунальной инфраструктуры в шести муниципалитетах, а еще 14 объектов в семи территориях будут приведены в порядок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Глава региона подчеркнул, что обеспечение жителей качественной водой остается одним из ключевых приоритетов для создания комфортных условий жизни в Кузбассе.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.