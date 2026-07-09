В Новокузнецке полностью восстановили работу подстанции, пострадавшей от подтопления

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке полностью восстановлена работа подстанции в микрорайоне Абашево, которая пострадала от сильного подтопления дождевыми стоками. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

После откачки воды специалисты оперативно запитали часть потребителей по резервной схеме. Вечером 8 июля работа подстанции была восстановлена в полном объеме.

В случае нарушений электроснабжения жители могут обращаться по круглосуточному бесплатному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.