Полицейские из Кузбасса помогли родиться здоровому малышу

Фото: полиция Кузбасса.

Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции помогли будущей маме вовремя добраться до роддома в условиях плотного городского трафика. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Капитан полиции Алексей Котельников и старший лейтенант Павел Файкин несли службу на автодороге Кемерово - Новокузнецк, когда к ним обратился взволнованный водитель и рассказал, что у его жены начались роды. Понимая, что из-за заторов на улицах они могут не успеть, инспекторы включили мигалки и сирены и экстренно сопроводили легковушку прямо до крыльца роддома.

Буквально через несколько часов счастливый отец сообщил полицейским о рождении здорового мальчика.

Молодая мама и новорожденный чувствуют себя отлично, а в день выписки автоинспекторы приехали поздравить семью лично и вручили подарки.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.