В Кузбассе школьник вытащил мать с сыном из огня

Фото: МЧС Кузбасса.

В Анжеро-Судженске 17-летний Николай спас двух человек во время крупного ночного пожара. Об этом сообщили в МЧС России по Кузбассу.

Инцидент произошел 17 июня: загорелся жилой дом, пламя быстро перекинулось на надворные постройки и крышу, охватив более 200 квадратных метров. Люди, находившиеся внутри, оказались в огненной ловушке, отрезанные от выхода.

Заметив зарево, подросток не растерялся и бросился к месту происшествия. Он начал стучать в окна, чтобы разбудить жильцов, а когда те отреагировали, разбил стекло и через оконный проем вытащил на улицу мать с сыном. При спасении людей Николай получил травму ноги и был доставлен в больницу.

За проявленный героизм юного кузбассовца наградили грамотами от городской администрации и регионального управления МЧС.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.