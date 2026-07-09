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НовостиОбщество9 июля 2026 9:16

Аэропорт Кемерова обслужил почти 200 тысяч пассажиров в первом полугодии 2026-го

Аэропорт Кемерова назвал самые популярные направления полетов у горожан
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба аэропорта Кемерова.

Фото: пресс-служба аэропорта Кемерова.

Международный аэропорт Кемерова подвел итоги своей работы за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

За первые шесть месяцев пассажиропоток составил 196 808 человек. Всего за этот период из кузбасской столицы было выполнено 1 918 самолетовылетов. Самыми популярными и востребованными направлениями у путешественников традиционно стали рейсы в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Представители аэропорта поблагодарили пассажиров за выбор их услуг и доверие к авиаперевозкам.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.