Кузбасской бизнесвумен грозит срок за мошенничество на 3,5 млн рублей

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В Гурьевске перед судом предстанет местная предпринимательница, обвиняемая в хищении более 3,5 миллиона рублей, выделенных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщили в следственном комитете и прокуратуре Кузбасса.

С августа 2021-го по февраль 2023 года фигурантка заключила соглашение о субсидии на создание проекта по организации мясного скотоводства. Однако, по версии следствия, бизнес она так и не начала, предоставив фиктивные договоры купли-продажи имущества. Похищенные деньги были потрачены не по целевому назначению, чем был причинен ущерб бюджету Кузбасса.

С целью возмещения этих средств по ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемой на сумму более шести миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гурьевский городской суд.

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