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НовостиОбщество9 июля 2026 9:56

В Кузбассе экспертиза помогла отцу-одиночке подтвердить родство с четырьмя детьми

Ленинск-кузнечанин доказал отцовство четверых детей через судебно-медицинскую экспертизу
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: минздрав Кузбасса.

Фото: минздрав Кузбасса.

Врачи Кузбасского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы помогли жителю Ленинск-Кузнецкого официально установить отцовство над четырьмя своими детьми. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

После ухода из жизни матери, с которой мужчина не был в официальном браке, ему потребовалось юридическое подтверждение родства, чтобы продолжать воспитывать ребят.

Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу, сравнив образцы крови отца и каждого ребенка по 24 генетическим маркерам. Результаты показали вероятность отцовства более 99,9999999%.

Ранее мы писали, что в Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров, а еще в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков. Вместе с тем первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы.