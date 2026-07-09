Главный токсиколог Кузбасса предупредил об опасности бесконтрольного приема цинка

Кузбасский токсиколог рассказал о рисках передозировки цинка и его взаимодействии с другими микроэлементами. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Принимать цинк «на всякий случай» опасно для здоровья, поскольку его бесконтрольное потребление может привести к серьезным проблемам. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Он пояснил, что, хотя цинк необходим для иммунитета, синтеза белка, заживления ран и многих других функций, в организме нет депо для его хранения, и при нормальном питании он поступает с едой без БАДов. Однако дефицит цинка может наблюдаться у вегетарианцев, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Главный токсикологический риск - это антагонизм цинка с медью: чем больше цинка, тем хуже усваивается медь. Длительный избыток цинка приводит к дефициту меди, что может вызвать анемию, неврологические нарушения и даже снижение иммунитета.

Сиворонов также отметил, что частая ошибка - суммирование доз из разных добавок, что может привести к острой передозировке с тошнотой, рвотой и головной болью.

Токсиколог категорически рекомендует принимать цинк только по назначению врача после анализов, чтобы избежать серьезных последствий.

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