В Кемерове отремонтируют улицу Школьную в Плешках по просьбам жителей

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове в этом сезоне будет выполнен ремонт улицы Школьной в микрорайоне Плешки. Об этом сообщили в администрации города.

Необходимость проведения работ в социальных сетях озвучили местные жители.

Специалисты провели обследование улицы еще в прошлом году, определили необходимый объем работ и включили объект в план ремонта на 2026 год. На проезжей части улицы Школьной будет выполнена отсыпка асфальтобетонным сколом, что значительно улучшит состояние дорожного покрытия.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.