Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил, как на въездах в Кемерово организован круглосуточный досмотр грузовиков и их перенаправление в обход города. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Глава региона рассказал, что во избежание очередей машины проверяют парами, благодаря чему удается быстро проверять грузы и не создавать очередей из большегрузов на въезде в город.

Специалисты дежурят на палящем солнце по 12 часов. Чтобы облегчить их труд и создать достойные условия службы, губернатор принял решение установить на всех шести въездных постах специальные модульные конструкции контейнерного типа. В этих современных модулях дежурные смогут комфортно отдохнуть, укрыться от жары, пообедать и воспользоваться туалетом.

Участники спецоперации помогают обеспечивать безопасность на постах досмотра транзитных фур в Кемерове, в том числе в составе скрытых патрулей. Специальные мобильные группы из числа ветеранов СВО круглосуточно дежурят на местах стоянок и отстоя большегрузов. Они незаметно наблюдают за поведением водителей, чтобы не допустить никаких противоправных действий, а при возникновении нестандартных ситуаций оперативно вызывают полицию или Росгвардию.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.