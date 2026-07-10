В Кемерове родители заплатят 30 тысяч рублей за сбитого сына на электросамокате

Фото: полиция Кузбасса.

В Кемерове обычная прогулка во дворе на проспекте Ленинградском обернулась для 10-летнего мальчика травмой ноги, а для его родителей - крупным штрафом. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Ребенка на электросамокате сбил 47-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, который не уступил дорогу при маневрировании. Автомобилиста оштрафовали на 500 рублей.

Однако серьезные проблемы возникли и у родителей пострадавшего: полиция выяснила, что мощность самоката превышала 250 Вт, что по закону приравнивает его к мопеду, для управления которым нужны права. В итоге на родителей составили протокол за передачу руля бесправному лицу со штрафом в 30 тысяч рублей, а также рассматривается вопрос об их наказании за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.