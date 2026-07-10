Холодная вода вернулась в дома жителей Прокопьевска

Фото: администрация Прокопьевска.

В администрации Прокопьевска рассказали об отключении холодной воды утром 10 июля. Без воды остались жители Зенковского района, около 19 тысяч человек.

По информации мэрии, воду отключили около 09.00 из-за аварийных работ на улице Пожарной. Там вышла из строя запорная аппаратура: задвижка диаметром 150 мм.

Также отметили, что специалисты ПАО «Водоканал» провели восстановительные работы. В 12.45 водоснабжение полностью восстановили. В течение следующих десяти дней рекомендуется отстаивать и кипятить воду.

Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону 61-40-11. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

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