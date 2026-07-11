Более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года

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В прокуратуре Кузбасса прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите прав несовершеннолетних под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Бориса Соколинского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедший период 2026 года прокуроры выявили более 11 тысяч нарушений прав детей, по итогам проверок к ответственности были привлечены свыше 2,8 тысячи должностных лиц.

На совещании, в котором приняли участие профильные министры и главы городов, обсудили выделение бесплатных земельных участков для многодетных семей и обеспечение их нужной инфраструктурой. Также отдельно затронули тему жилья для детей-сирот: благодаря совместным усилиям прокуратуры и властей в этом году квартиры получили уже более 600 человек.

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