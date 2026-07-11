Жена пропавшего бойца СВО из Кемерова получила выплату в 250 тысяч рублей

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Жительница Кемерова смогла получить положенную региональную выплату на мужа-участника СВО только после обращения к заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Супруг женщины заключил контракт, фактически проживая в Кузбассе, но был зарегистрирован в другом регионе. Из-за этого единовременную выплату ему начислили без кузбасской надбавки. Ситуацию усложнило то, что в октябре прошлого года мужчина был признан пропавшим без вести.

Прокуроры обратились в суд, чтобы доказать факт проживания бойца в Кузбассе на момент заключения контракта. Суд полностью удовлетворил иск, и на основании этого решения в июне супруге военнослужащего выплатили положенные 250 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.