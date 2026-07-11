Почему мозг не чувствует боли: кузбасские медики рассказали о скрытых механизмах тела

Фото: Кузбасская скорая помощь.

Сотрудники Кузбасской скорой помощи поделились в своих соцсетях пятью поразительными фактами о работе человеческого организма.

Врачи напомнили, что наш самый сложный орган - мозг - совершенно не чувствует боли, так как в нем просто нет болевых рецепторов, а головная боль возникает из-за напряжения сосудов или мышц.

Также медики рассказали, что за сутки человек вырабатывает от одного до двух литров слюны, помогающей бороться с бактериями, а в самом теле живет около двух килограммов полезных микробов.

Кроме того, человеческие кости при равном весе оказались в пять раз прочнее стали, а стенки желудка полностью обновляются каждые 3-4 дня, чтобы агрессивная кислота не переварила сам орган.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.