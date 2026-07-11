Кемеровчанин лишился почти 100 тысяч рублей при покупке смартфона с рук

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские задержали мошенника, который продал покупателю дешевую копию телефона вместо оригинала за 94 тысячи рублей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

24-летний местный житель нашел в интернете объявление о продаже смартфона по привлекательной цене. Он договорился встретиться с продавцом лично, передал ему деньги, получил заветную коробку, после чего продавец поспешил скрыться. Уже дома парень открыл упаковку и понял, что внутри лежит неоригинальное устройство.

Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый 39-летний житель Белова. За мошенничество ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.