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НовостиОбщество11 июля 2026 4:23

Ремонт трассы Томск - Мариинск в Кузбассе выполнили на 70%

На трассе Томск - Мариинск уже уложили новый асфальт на семикилометровом участке
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Дирекции автодорог Кузбасса.

Фото: Дирекции автодорог Кузбасса.

Ремонт ключевого участка автодороги Томск - Мариинск выполнен уже на 70%. Об этом рассказали в Дирекции автодорог Кузбасса.

Речь идет об отрезке с 76 по 87 километры протяженностью более 10 километров, который связывает два соседних региона и входит в опорную сеть дорог России.

На объекте дорожники уже ликвидировали пучины, уложили выравнивающий слой и постелили новое асфальтобетонное покрытие на участке с 79 по 86 километры. Сейчас рабочие монтируют дорожные знаки и устанавливают барьерное ограждение.

Работы ведутся строго по графику, полностью завершить ремонт планируется в октябре этого года.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.