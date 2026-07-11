Жителей пяти городов Кузбасса предупредили об отключении радио и ТВ

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 16 июля жителей пяти населенных пунктов Кузбасса ждут временные перебои с вещанием телевидения и радио. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключения связаны с проведением плановых профилактических работ.

Так, в Кемерове отключения пройдут в понедельник, 13 июля, с 09.00 до 18.00. В Юрге сигнал пропадет во вторник, 14 июля. Жителей Краснобродского и Новокузнецка кратковременные ограничения ждут в среду, 15 июля (в южной столице региона с 09.00 до 16.00 отключат «Детское радио»). В Таштаголе вещание пакетов каналов и «Радио России» приостановят в четверг, 16 июля, с 08.00 до 17.00.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.