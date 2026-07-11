Смертельное «опьянение»: главный токсиколог Кузбасса объяснил, почему антифриз и тормозная жидкость смертельно опасны при попадании в организм

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Случаи отравления этиленгликолем, который содержится в антифризе и тормозной жидкости, регулярно фиксируются в медицинских учреждениях региона. Об опасности этих привычных для гаража химикатов предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Попав в организм, вещество всасывается в кровь всего за час и быстро превращается в ядовитые кислоты, разрушающие почки. Коварство отравления заключается в том, что в первые шесть часов симптомы напоминают обычное алкогольное опьянение (головокружение, эйфория, тошнота), из-за чего пострадавшие часто не понимают серьезности ситуации. Спустя 6-48 часов наступает критическая фаза с отказом почек и печени.

Специалист подчеркнул, что антидот эффективен только на ранней стадии. При подозрении на отравление нужно срочно вызвать скорую помощь, не пытаться вызывать рвоту самостоятельно и сообщить медикам точное название химиката.

Чтобы избежать беды, автохимию следует хранить исключительно в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой и ни в коем случае не переливать в бутылки из-под воды или сока.

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