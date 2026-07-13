Алкоголь, лекарства и укус змеи: в кемеровскую больницу попали десятки человек с отравлениями

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С 6 по 12 июля 2026 года в отделение острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского госпитализировали 24 пациента, среди которых было четверо детей. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

По его словам, большинство пациентов уже успешно выписаны домой с выздоровлением, а остальные продолжают получать стационарную помощь. В структуре причин госпитализации первое место заняло отравление этанолом, на втором оказались наркотики, а на третьем - медикаменты. Также за неделю в отделение поступил один пациент, пострадавший от укуса змеи.

В связи с этим специалист призвал кузбассовцев знать меру при употреблении спиртного, беречь детей от лекарств и бытовой химии, не пить таблетки без назначения врача и при первых же подозрениях на отравление сразу звонить по номеру 112, не дожидаясь ухудшения состояния.

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