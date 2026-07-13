Театральный мост в Кемерове полностью перекроют с 15 июля до 5 августа

Фото: администрация Кемерова.

Автомобильное движение по Театральному мосту и подходам к нему в Кемерове будет полностью закрыто на три недели. Об этом предупредили в администрации города.

С 18.00 среды, 15 июля, до 20.00 среды, 5 августа проехать там будет нельзя. Перекрытие необходимо для монтажа специальной конструкции над автомобильной дорогой - перехода, который соединит будущий музейно-театральный комплекс и гостиницу «Театральная».

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и быть внимательными при выборе объездных путей.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.