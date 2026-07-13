Губернатор Кузбасса объявил о создании 40 новых рабочих мест на заводе в Юрге

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Юрге запущено новое производство инновационных полиэфирных нитей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Предприятие является резидентом Территории опережающего развития «Юрга» и будет изготавливать уникальные нити, которые используются в производстве различных видов тканей и готовой одежды.

Запуск этой производственной линии значительно повысит уровень импортозамещения в отечественной текстильной отрасли. Ожидается, что за год завод выйдет на проектную мощность в 1 300 тонн продукции ежегодно и создаст 40 новых рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что развитие таких современных производств подтверждает эффективность стратегии диверсификации экономики Кузбасса.

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