Угрожали, били и стреляли: в Кузбассе судят пятерых бандитов, покушавшихся на жизнь людей

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В Таштагольском городском суде начнут рассматривать уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в целой серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в следственном комитете и прокуратуре Кузбасса.

Им инкриминируется самоуправство с применением насилия, хулиганство с оружием и покушение на убийство двух или более лиц. По версии следствия, с июня по июль 2025 года трое фигурантов неоднократно требовали от потерпевшего вернуть долг, применяя насилие и угрозы. Кроме того, в июле четверо обвиняемых напали на четырех мужчин в кафе и около него, используя пистолет и металлический стул. В тот же день двое злоумышленников совершили покушение на убийство трех человек: подъехали к дому и произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия по людям. Полагая, что жертвы мертвы, нападавшие скрылись, но благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшие выжили.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена оперативной работой сотрудников регионального УФСБ России.

Несмотря на то, что обвиняемые вину не признали, следствие собрало достаточную доказательственную базу, включающую допросы более 25 свидетелей и 15 судебных экспертиз, а общий объем дела составил свыше 15 томов.

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