Жителей Новокузнецка ждет отключение горячей воды с 15 по 28 июля

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В Новокузнецке определены даты заключительного этапа гидравлических испытаний в 2026 году. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Проверки пройдут в контуре Зыряновской районной котельной в период с 15 по 28 июля. После завершения всех необходимых работ специалисты поэтапно подключат абонентов и организуют подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома и социальные объекты.

Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временному отсутствию горячей воды.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.