В Кемерове по нацпроекту обновили шесть скверов и пешеходных зон

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове активно продолжается обновление скверов и пешеходных тротуаров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

На сегодняшний день шесть объектов уже полностью готовы. Новые комфортные тротуары появились в жилом районе Пионер, в Рудничном районе вдоль улицы Ногинской, у школы №49 в Ленинском районе, а также вдоль Центрального проезда, где теперь обустроен удобный подход к диагностическому центру. В Кировском районе и Кедровке жители уже отдыхают в обновленном сквере «Уголек» и в зоне отдыха напротив ДК имени 50-летия Октября.

Работы на остальных объектах вышли на финальную стадию: на бульваре Патриотов и в сквере на Молодежном, 10 вскоре установят новые лавочки, а в Плешках появится современная детская площадка с воркаут-зоной.

Всего за лето в столице Кузбасса преобразятся 14 парков, скверов и пешеходных зон.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.