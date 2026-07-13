Суд приостановил работу части оборудования на кузбасской шахте «Первомайская»

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Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил эксплуатацию части оборудования на шахте «Первомайская», принадлежащей угольной компании «Северный Кузбасс». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В ходе проверки на предприятии выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности. Выяснилось, что вентиляторы местного проветривания и электротехнические устройства КТПВ использовались без проведения обязательной экспертизы на продление срока службы.

Суд пришел к выводу, что работа на таком оборудовании создает реальную угрозу для жизни и здоровья горняков. За допущенные нарушения компанию признали виновной по административной статье, работа опасных механизмов временно запрещена, однако судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.