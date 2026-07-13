Кузбасс занял 21-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс занял 21-е место среди 85 регионов России в рейтинге доступности жилья, составленном экспертами РИА Новости.

По расчетам аналитиков, среднестатистическая кузбасская семья с одним ребенком может накопить на собственную квартиру площадью 60 квадратных метров без привлечения кредитов за 4,1 года. Годом ранее этот срок составлял 3,7 года. Средняя рыночная стоимость такой квартиры в Кузбассе на май 2026 года составила 4,9 миллиона рублей.

При расчетах учитывались медианные зарплаты родителей, из которых вычитали прожиточный минимум на каждого члена семьи, а также предполагалось наличие уже имеющихся накоплений.

Лидером рейтинга по доступности квартир стала Мурманская область, где накопить на жилье можно за 2,1 года, а сложнее всего сделать покупку жителям Крыма - им потребуется более 13 лет.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.