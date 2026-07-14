Поездка на тонированной «Ладе» обойдется кузбасской семье почти в 50 000 рублей

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Березовском сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили подозрительный тонированный автомобиль «Лада». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За рулем машины находился 17-летний местный житель, у которого из-за возраста нет и не могло быть водительских прав.

В отношении несовершеннолетнего нарушителя инспекторы составили административные протоколы за езду без прав, излишнюю тонировку и отсутствие полиса ОСАГО. Общая сумма штрафов для юного водителя может достигнуть 16 300 рублей, а его легковушку эвакуировали на спецстоянку.

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