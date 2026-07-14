В Кемерове мэрия изымет квартиры в аварийном доме напротив Парка Чудес

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В Кемерове городские власти изымут для муниципальных нужд квартиры в аварийном доме, расположенном в самом центре города. Соответствующее постановление подписал мэр Дмитрий Анисимов.

Речь идет о двухэтажном доме 1958 года постройки по адресу: улица Кирова, 13, который находится прямо напротив Парка Чудес. Под изъятие для последующего сноса здания попали восемь квартир площадью от 43 до 51 квадратного метра.

Напомним, этот дом официально признали аварийным и подлежащим сносу еще 14 июня 2023 года, и все это время городские службы занимаются решением вопроса расселения жильцов.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.