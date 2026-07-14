В Кемерове наказали блогера из Красноярского края за организацию незаконного автопробега

В Кемерове оштрафовали организатора незаконного автопробега. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на колонну автомобилей, двигавшуюся по Заводскому району в сторону аэропорта с нарушениями ПДД. Машины были тонированы и имели заниженный клиренс. Некоторые участники были в форме ДПС. Полицейские остановили колонну и выяснили, что это несанкционированный массовый заезд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Организатором оказался 21-летний блогер из Красноярского края, приехавший в город Кемерово учиться. При поддержке Росгвардии его задержали в гараже, где он работал. У него изъяли форму сотрудника ГИБДД. Он признался, что снимает нарушения на видео и выкладывает их в соцсетях, чтобы заработать.

Нарушителя ранее неоднократно привлекали к ответственности за тонировку, запуск фейерверков из движущейся машины и сокрытие госномеров. Его лишили прав до 2027 года. За организацию массового заезда ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Кроме того, в автопробеге участвовал 17-летний кемеровчанин в форме ДПС. Он высунулся из окна машины, рискуя жизнью. С ним провели профилактическую беседу и предупредили о недопустимости противоправных действий. Материалы передадут в комиссию ПДН, а подростка поставят на учет. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей.

Сейчас полиция продолжает искать остальных участников заезда и привлекать их к ответственности.

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