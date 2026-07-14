Более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.

В Кузбассе активно идет приемная кампания. В этом году абитуриентов ждут восемь вузов, их филиалы, а также 55 техникумов и колледжей. На сегодняшний день подано более 50 тысяч заявлений, и конкурс на многие специальности будет высоким. В этом году выделено восемь тысяч бюджетных мест в вузах, и еще более 18 тысяч - в системе среднего профессионального образования.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что молодежь региона осознанно выбирает вузы и профессиональные учреждения, что говорит о доверии к системе образования региона. Создаются современные лаборатории, обновляются учебные корпуса и общежития, чтобы студенты учились в комфортных условиях. Для отличников и талантливых учащихся предусмотрены региональные льготы и стипендии.

Лидеры по числу заявлений среди вузов - крупнейшие университеты региона. Например, в СибГИУ на программы бакалавриата и специалитета подано 8115 заявлений. В Кузбасском государственном аграрном университете имени В.Н. Полецкова на 1797 мест принято 3924 заявления. В филиал РГИСИ в Кемерове подали 446 заявлений на 56 бюджетных и 23 платных места.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.