Воспользовался моментом: в Новокузнецке задержали мужчину за кражу у знакомой

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В отдел полиции «Куйбышевский» в Новокузнецке обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что малознакомый мужчина украл у нее два смартфона, болгарку, шуруповерт и электрическую дрель. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя. Полицейские выяснили, что мужчина был в гостях у потерпевшей. Во время застолья он воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, похитил ее вещи. Затем он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские изъяли похищенное имущество и в ближайшее время вернут его законной владелице.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.