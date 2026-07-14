Конфликт из-за матери: в Кузбассе задержан мужчина, избивший знакомого битой

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию Междуреченска из больницы сообщили о 29-летнем жителе, доставленном с телесными повреждениями. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого - 27-летнего знакомого потерпевшего. У него изъяли биту и нож.

Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на улице из-за взаимоотношений матери пострадавшего с задержанным. Во время ссоры, вооружившись ножом и битой, потерпевший преследовал оппонента. Подозреваемый отнял биту и нанес несколько ударов по голове. По результатам судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.