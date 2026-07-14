Необходимо стабилизировать цены: Илья Середюк сообщил о ситуации с топливом в Кузбассе

Губернатор Кузбасса сообщил о ситуации на топливном рынке.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел заседание регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке.

Глава региона подчеркнул, что основная задача сейчас - обеспечить стабильные поставки топлива, избежать дефицита и необоснованного роста цен.

До заседания он лично проверил несколько автозаправок в Кемерове. Отметил, что ситуация нормализуется: очереди сократились, на многих АЗС их уже нет, топлива хватает.

Однако губернатор отметил, что еще поступают жалобы на завышение цен на некоторых заправках. В частности, цена на дизельное топливо достигает 130 рублей за литр. По каждому такому случаю направлены обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру.

Приоритетно топливо отпускается транспорту социально значимых служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, органов внутренних дел, МЧС, а также предприятиям энергетики, коммунального хозяйства и общественного транспорта.

Глава региона добавил, что работают с обращениями жителей региона через чат-бот «Топливный гид Кузбасса» в мессенджере MAX. Уже принято более 1200 вопросов.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.