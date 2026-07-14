Аграрии Кузбасса получат дополнительно 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Аграрии Кузбасса получат топливо в числе первых, сообщил губернатор Илья Середюк.

Он уточнил, что уже достигнута договоренность на уровне правительства России о выделении 20 тысяч тонн горючего для сельхозпредприятий региона. Особое внимание будет уделено доступности топлива для небольших хозяйств, включая фермерские. Одним из решений может стать организация оперативных групп по доставке ГСМ селянам.

Глава региона подчеркнул, что ни один трактор или комбайн не должен простаивать. Это ключевое условие для обеспечения продовольственной безопасности Кузбасса.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.