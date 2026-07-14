Мэр Новокузнецка осмотрел укрытия для горожан

Фото: соцсети Дениса Ильина.

По поручению губернатора Кузбасса продолжается подготовка укрытий. В Новокузнецке проверили заглубленные помещения. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Сегодня он побывал на двух адресах, чтобы оценить ход работ. Укрытия обычно располагаются в подвалах многоквартирных домов. За их состояние отвечают управляющие компании. На первом объекте подготовка завершена: установлены лавочки, туалет и обеспечен доступ к воде. На втором работы продолжаются.

Мэр также осмотрел уголки безопасности в подъездах. Он отметил, что информация должна быть понятной и доступной. Глава города поручил улучшить читаемость объявлений. Мэр напомнил, что карту укрытий можно найти на сайте УЗНТ.

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