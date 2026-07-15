Добыча угля в Кузбассе снизилась, но экспорт на южном направлении вырос в 2 раза

Фото: архив "КП". Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года угольные предприятия Кузбасса добыли 93 миллиона тонн угля, что на 3,6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

Несмотря на общее снижение добычи, объемы переработки угля в июне выросли на 12,5% по сравнению с прошлым годом и достигли 12,4 миллиона тонн. Также по итогам июня выросла и отгрузка угля во всех направлениях - она составила 14,8 миллиона тонн. Из этого объема на экспорт ушло 9,5 миллиона тонн, причем наиболее взрывной рост зарубежных поставок зафиксирован в южном направлении - сразу на 102,2%. На северо-западном направлении рост экспорта составил 36,7%.

Среднемесячная зарплата работников, задействованных в угледобыче и переработке, за первые пять месяцев года увеличилась на 2% и достигла 118 тысяч рублей, в то время как общая численность основного персонала сократилась на 7,5 тысячи человек и составила 81,9 тысячи сотрудников.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов, а еще кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.