В Кузбассе уже обновили более 28 километров местных дорог

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе активно идет обновление дорожной сети в рамках региональной госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса». На эти цели из областного бюджета в 2026 году выделено свыше 2,4 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Планируется отремонтировать 80 километров трасс, обустроить 39 остановок, установить около тысячи новых знаков и смонтировать заграждения.

На сегодняшний день работы полностью завершены на объектах в 15 муниципалитетах Кузбасса, общая протяженность готовых участков превысила 28 километров. Твердое покрытие появилось на улицах сел Беловского, Кемеровского, Яйского, Тяжинского и Ленинск-Кузнецкого округов, а также в Прокопьевске, Киселевске, Калтане и Юрге.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что от подрядчиков требуют скрупулезного соблюдения всех строительных стандартов, а за любые технологические нарушения спрашивать с них будут максимально строго.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.