Бастрыкин взял под контроль выдачу жилищных сертификатов сиротам из Кузбасса

Фото: СК России.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин провел повторный прием в режиме видеоконференцсвязи для детей-сирот из Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявители обращались к главе ведомства еще в феврале из-за отказов местных чиновников предоставить им положенное жилье или сертификаты. В результате вмешательства Москвы права обратившихся начали восстанавливать: так, один из молодых людей, воспитывающий маленького ребенка и вынужденный снимать жилье, уже получил ключи от квартиры в июне.

В ходе приема прозвучали новые проблемные вопросы, касающиеся расположения выделенных квартир. Руководитель кузбасского следственного управления Бэликто Базаров доложил о принимаемых мерах, а решение всех озвученных проблем Александр Бастрыкин поставил на жесткий контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.