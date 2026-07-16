Около трех тысяч кузбасских детей за год обрели дом и семью

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе подвели первые итоги реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», которую курирует уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как следует из доклада детского омбудсмена Кузбасса за 2025 год, благодаря комплексной работе ведомств за прошлый год из детских домов и приютов в кровные семьи вернулись 2 472 ребенка, а еще 862 ребенка обрели замещающие семьи.

С января 2025 года во всех кузбасских муниципалитетах заработали 33 специальных консилиума под руководством замглав по соцвопросам. Специалисты ведут базу данных семей в трудной ситуации (сейчас в ней 1 512 семей) и помогают им наладить жизнь, чтобы не забирать детей.

За время работы проекта число ребят, постоянно находящихся в интернатах и приютах региона, снизилось на 27,3% - этот результат уже превысил плановый показатель, установленный на конец 2026 года.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.