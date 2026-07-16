Платные эмодзи привели кузбасского подростка в колонию на четыре года

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Во 2-м Восточном окружном военном суде вынесли приговор 17-летнему жителю Белова за финансирование терроризма. Об этом рассказали в следкоме и прокуратуре Кузбасса.

В ноябре и декабре 2025 года подросток поддерживал деятельность запрещенной в России террористической организации. Делал он это бесконтактным способом - переводил деньги через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию платных реакций под постами конкретного канала.

Сотрудники ФСБ вычислили парня. Молодой человек полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Наказание кузбассовец будет отбывать в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в Кузбассе назвали главную причину получения детской инвалидности.