Жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого

Фото: минздрав Кузбасса.

Жительница Кузбасса едва не погибла от укуса пчелы. Об инциденте рассказали в Минздраве Кузбасса.

ЧП произошло на рыбалке. Женщина сначала отмахнулась от пчелы и не предала этому значения, однако через несколько минут у нее отекла шея и побледнела кожа. Следом появилась одышка, упало давление.

Супруг довез пострадавшую до ближайшего фельдшерско-акушерского пункта в поселке Подгорный. Там заведующая Ирина Бикташева ввела антигистаминные и адреналин, чтобы стабилизировать состояние. Через 10 минут пострадавшей стало лучше: нормализовалось давление, отек шеи постепенно уменьшился.

Больше часа женщина она находилось под контролем медика. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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