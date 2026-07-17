Водитель электросамоката проехал на «красный» и врезался в машину в Кузбассе

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Междуреченске 40-летний водитель электросамоката получил травмы, грубо нарушив правила дорожного движения. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

На опубликованных ведомством кадрах, видно, как нарушитель несется посреди проезжей части, на красный свет (!) и на замечает автомобиль «Опель Астра», который поворачивает налево. В итоге мужчина врезался в машину и серьезно травмировался.

Оказалось, что любитель электросамокатов был вдобавок нетрезв. Показания алкотестера составили 1,679 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Госавтоинспекции напомнили, что основным приоритетом для водителей СИМ являются места для движения велосипедистов: велосипедные и велопешеходные дорожки, полоса для велосипедистов, велосипедная зона. Если таких не имеется, то двигаться надо по правому краю проезжей части.

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