В Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы

Фото: архив "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе зафиксировали резкие колебания цен на плодоовощную продукцию. Это следует из еженедельного отчета Кемеровостата.

Больше всего за минувшую неделю изменилась стоимость картофеля и огурцов. Картошка подскочила в цене сразу на 8,5%, при этом огурцы порадовали покупателей резким удешевлением - сразу на 11,8%, а цены на помидоры снизились на 3,7%.

Ощутимо подорожала белокочанная капуста - на 8,4%. Незначительный рост цен показали свекла (+2,9%), морковь (+2,6%), бананы (+1,9%) и репчатый лук (+0,2%). Среди других продуктов питания, по данным статистиков, за неделю выросли в цене баранина (на 2,6%), сахар-песок (на 2,4%), вермишель (на 1,5%), кефир (на 1,2%) и ржаной хлеб (на 1,1%). Охлажденные куры, детские овощные консервы, творог и вареная колбаса подорожали в пределах одного процента.

В то же время в кузбасских магазинах снизилась стоимость куриных яиц (на 4,2%), сухих молочных смесей (на 2,9%), черного чая (на 2,7%), пшена (на 2,4%) и сыров (на 1,5%). Незначительно подешевели свинина, сосиски, детские фруктовые консервы и подсолнечное масло.

Ранее мы писали, что в Кемерове усилена работа по профилактике пожаров, а еще губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим.