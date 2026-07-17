Праздник спорта и традиций: в Кузбассе открылись сельские игры и этнофестиваль

Фото: пресс-служба АПК.

В Прокопьевском округе стартовали масштабные летние спортивные и культурные события - XIII Всекузбасские сельские летние спортивные игры, региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» и Фестиваль фольклора и традиций. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Церемония открытия прошла на центральном стадионе поселка Трудармейский. Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что в соревнованиях принимают участие около 500 профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни. Глава региона отметил, что в сельских играх активно участвуют целые семьи, что подтверждает преемственность ценностей здорового образа жизни.

Прокопьевский округ принимает сельские игры уже в девятый раз в этом году за победу борются 16 команд из сельских территорий, а еще 10 сборных состязаются в марафоне «Земля спорта».

Помимо спортивных рекордов, гостей ждет насыщенная культурная программа. На празднике организовали дегустации национальных блюд в «Гастро-деревне», ярмарки ремесел, выставку «Лоскутная мозаика» и мастер-классы.Также на стадионе развернулась этнотека, где хореографы учат гостей водить хороводы и танцевать народные танцы. Приятным бонусом для посетителей стало крестьянское подворье под открытым небом с живым уголком.

Ранее мы писали, что в Кемерове усилена работа по профилактике пожаров, а еще губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим.